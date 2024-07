La prohibición no se extiende a los alimentos en los que se utilicen métodos tradicionales de ahumado. Aquellos que se elaboren empleando métodos tradicionales de ahumado no se verán afectados. El ahumado tradicional no solo potencia el sabor de los alimentos, sino que también contribuye a su preservación. Si deseamos adquirir un producto que se haya elaborado utilizando métodos tradicionales de ahumado, debe estar claramente etiquetado como 'aromatizantes naturales'. Esto indica que se han seguido los métodos tradicionales de producción. De esta forma, productos como el salmón ahumado y el queso Idiazábal, que se elaboran de manera tradicional con humo natural, seguirán disponibles para los consumidores y no desaparecerán de las tiendas. Estos alimentos, sin embargo, también deben consumirse con moderación por su alto contenido en sal, además de nitratos y nitritos. El principal riesgo de estos compuestos es que reaccionan en el ambiente ácido del estómago y pueden formar nitrosaminas, elementos relacionados con el cáncer colorrectal.