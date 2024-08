Realmente la pregunta de si debería preocuparnos repetir una fruta a diario en nuestras comidas no tiene una gran importancia como sí lo es que se desayune a diario bollería industrial o que se tome con frecuencia alcohol, hábitos que sí que son más perjudiciales para nuestra salud.

Volviendo a las frutas, repetir la que tomamos no es la recomendación principal, pero tampoco hay problema en hacerlo, ya que prácticamente todas las frutas, más allá de las particularidades propias de cada una, aportan agua, vitaminas, minerales, antioxidantes y azúcar. Ahora bien, lo ideal sería irlas variando para poder obtener los beneficios concretos de cada una de ellas.

Además, comer siempre lo mismo puede resultar aburrido, por eso mismo Aitor Sánchez da algunos trucos para prepararte el melón y la sandía de forma diferente (y buenísima) y triunfar en tu próxima cena veraniega. Por ejemplo, si haces una barbacoa no dudes en preparar sandía a la brasa, mientras con el melón puedes optar por otras variantes, como los anaranjados, que cuentan con más vitamina A y contienen un mayor contenido de carotenoides.

En estos días de verano, más allá de frutas fresquitas también apetece algún que otro helado. Sin embargo, no hay que abusar de ellos, pues en general tienen un gran contenido en azúcar y, para fijarnos en cuáles son más sanos, hay que tener en cuenta que se señale que tienen una base 100% de fruta o de pulpa congelada. Eso sí, no son fáciles de encontrar, porque que te digan que es ‘sabor a naranja’ no quiere decir que esté hecho con una base de fruta. Otra buena opción es hacerlos caseros.