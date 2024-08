Sobre la fruta existen muchos mitos y medias verdades que han arraigado más de la cuenta en el pensamiento social dándolas por válidas. Por ejemplo, hay quien cree que es mejor no comerla porque una vez ingerida, la fruta va a fermentar en el estómago. ¿Es esto cierto? Pues no, no lo hará ni antes ni después de las comidas, mezclándose en el estómago, por lo que no hay diferencia entre comerla antes o después de almorzar.