El suplemento que Jennifer Anniston toma con el café y que ayuda a las mujeres mayores de 60

Parece algo natural para la protagonista de una serie llamada 'Ther morning show'. Jennifer Anniston -la única ex 'Friends' que ha conseguido repetir un éxito televisivo a la altura- tiene clarísimas sus rutinas de la mañana. No olo practica religiosamente el 'método 15-15-15' (15 minutos de spinning, 15 minutos de elíptica y 15 minutos en la cinta de correr) sino que, según ha revelado recientemente, tiene una manera muy particular de tomarse el café.