Sabemos desde hace mucho tiempo que la carne roja es perjudicial para la salud, pero solo en la última década hemos empezado a entender las causas. Ahora sabemos que el conjunto de exceso de sal, nitritos, nitratos y hierro homo que contiene no es tan inocuo como creíamos. Y cuanta mayor cantidad consumamos, mayores serán los riesgos. Por eso, la directriz de salud pública actual es reducir todo lo posible el consumo de embutido. No debería superar los 20 gramos al día. Y no deberíamos comer más de una o dos veces por semana.