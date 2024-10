"Más bueno que el pan". Así rezaba el spot televisivo de una conocida marca de paté en los años 80 y 90. No es extraño que varias generaciones se criaran con un alimento omnipresente en las meriendas y bocadillos del recreo , en gran parte por lo rico en hierro que era, tal y como también destaca la publicidad de la época. Incluso el personal sanitario terminó recomendando su consumo.

Si necesitamos potenciar el nivel de hierro en nuestro organismo tenemos mejores opciones, como los mejillones y los berberechos, aunque lo ideal es recurrir más al de origen vegetal que podemos encontrar en las legumbres, los frutos secos y las semillas. De hecho, el problema que tenemos, en general, no es que consumamos poco hierro, sino que no lo acompañamos de vitamina C, que mejora mucho su absorción. De ahí la recomendación de acompañar las comidas principales con verduras y frutas.