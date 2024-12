Otro tip es no mezclar tipos de proteínas animales (no mezclar pescado, marisco y carne) en la misma ingesta para no sobrecargar el trabajo digestivo. Pero hay más recursos como los que ofrece la experta en naturopatía y nutrición integrativa Mireia Velasco.

“Si el día anterior has tenido una comida copiosa y no tienes hambre, no pasa nada por saltarse el desayuno. Hay que ser consciente de cómo se siente el cuerpo y, si no hay hambre, dejar descansar el aparato digestivo”, explica Velasco.