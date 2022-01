Alimentarse de manera apropiada, nutritiva y adecuada a nuestro cuerpo implica emplearnos a fondo en la cocina y comprar alimentos de temporada con la menor cantidad de aditivos y químicos posibles. Es el Santo Grial de la nutrición. Pero en el día a día no siempre se encuentra tiempo para cumplir nuestro objetivo, pese a que cada vez más, existen recursos que nos ponen la vida más fácil, ya sea en cuanto a organización como a la propia manera de cocinar: batch cooking, real fooding, robots de cocina, ollas rápidas o, al contrario, de cocción lenta, recetas supersónicas …

Una encuesta realizada por la consultora Kantar sobre los hábitos alimenticios de los consumidores asegura que antes de la llegada de la pandemia los españoles comían de media 5,4 veces fuera de casa a la semana, mientras que ahora casi se reduce a la mitad . Sin embargo, estar más tiempo en casa no significa cocinar más, especialmente si nos enfrentamos a las recetas más complejas o engorrosas . Es en este momento donde entra en juego la conocida como cocina de quinta gama: platos listos para consumir. De acuerdo con el último informe presentado por la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados (Asefapre), el consumo de croquetas precocinadas , por ejemplo, uno de los productos más demandados, creció un 9,4% durante 2020.

En principio, no hay nada malo en comprar precocinados. Pero hay que saber qué se compra . Para poder hacer una compra lo más saludable posible y apostar por una alimentación sana es importante tener en cuenta el etiquetado de los alimentos , pero no siempre es fácil entender lo que pone.

"Muchas veces el etiquetado puede dar lugar a confusiones , no solo por los textos, sino porque como consumidores no sabemos a qué debemos prestar más atención o qué es bueno o malo para nuestra salud . Saber interpretarlo es crucial para llevar a cabo una dieta equilibrada", explica Cristina Comenge, chef y cofundadora de Oído Cocina Gourmet, empresa dedicada a la producción y distribución de alimentos precocinados.

Los textos extensos suelen ser un indicativo de que el producto que estamos comprando tiene más cosas de las necesarias. Lo ideal es que en el etiquetado no aparezca un conglomerado de ingredientes y palabras que no se entiendan, ya que eso podría significar que contiene un gran número de químicos y aditivos que no son beneficiosos para la salud.