La dieta vegana y la vegetariana, aunque muchos las identifican como similares, no lo son. Los vegetarianos no comen carne o pescado, pero sí algunos productos animales que no implican la muerte de estos, como productos lácteos o los huevos. Mientras, la dieta vegana es mucho más estricta, ya que no comen ningún producto que provenga de los animales, así que vegana, lo que se dice vegana, tampoco es la dieta del actor si de vez en cuando se come un buen chuletón.