Con o sin polémica, lo cierto es que desde hace tiempo los expertos en salud nos avisan de la necesidad de consumir menos carne, especialmente la roja, y comer más legumbres. ¿Cualquier legumbre? Todas son buenas, pero si hubiera que elegir iríamos a por las legumbres completas, las que tienen lasos aminoácidos mejores. Y no todas lo son. Solo hay tres legumbres 'perfectas': los garbanzos, la soja y el azuki. Sí, azuki. si no has oído hablar de este tipo de judías, no es raro. Vamos a contarte sus propiedades y por qué es bueno que las localices y le hagas hueco en tu despensa.