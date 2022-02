Realmente yo siempre lo comparo con una herramienta que puede tener cirujano, por ejemplo, un bisturí, que puede salvarte la vida o puede destrozarte. Cuando se enfoca desde una perspectiva voluntaria, positiva, como algo que va a sumar y se hace desde la tranquilidad, se van a desencadenar todas esas maravillas que sabemos que a nivel metabólico, fisiológico y mental. El problema es cuando nos genera estrés, depende de muchos factores y no es para todo el mundo.

Sí, literalmente es lo que significa, una restricción total de alimentos. Sin embargo, lo que practicamos es un ayuno modificado, es decir que se aceptan algunos compañeros de viaje líquidos, sobre todo para esa ventana de horas en las que estamos sin comer. Evidentemente deben llevar azúcar para no romper el descanso metabólico.

Hoy día el ayuno puede ser un estilo de vida. Por ejemplo, yo ayuno desde la noche hasta el mediodía y eso lo intento mantener todos los días, es lo que se conoce como ayuno intermitente. Además, existen otro tipo de ayunos prolongados que se hacen durante uno o varios días concretos. Esto se puede hace una o dos veces al año, incluso uno por cambio de estación si no tenemos buenos hábitos. Es muy subjetivo y depende mucho de cada persona y de cómo se adapta a ello. Si todo el mundo lo hiciera, estaría la población mucho mejor.

¿Qué plan le recomendarías a alguien que no ha hecho nunca un ayuno?

Se le van a ir rompiendo algunos esquemas porque va a ir viendo que va a estar muchas horas sin y no solo va a ver que no pasa nada, sino que va a ver que tiene más energía, y que se siente más ligero. Puede notarse mentalmente más concentrado, con más ganas de hacer cosas. Al estar en un proceso de desinflamación, este no es solo corporal sino también cerebral y produce beneficios en todos los niveles.