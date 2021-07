"A mí, donde me pongan un chuletón al punto... eso es imbatible" . Son las palabras con las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intentado sofocar la polémica creada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, al pedir que se redujese el consumo de carne a 200 o 400 gramos a la semana, bajo el lema “menos carne, más vida”. Con el sector ganadero en pie de guerra e incluso el ministro de Agricultura, Luis Planas, reprochándole sus palabras, en Uppers hablamos con varios nutricionistas sobre el tema, les preguntamos si todos los tipos son iguales, cuánta podemos comer y qué dicen los organismos sanitarios al respecto.

Pero ¿qué dicen los expertos? ¿Es realmente importante reducir el consumo de este alimento? "Lo primero de todo, debemos tener claro que la 'carne roja' es un término anglosajón que hace referencia a la carne de ternera que se come allí, que son piezas muy grasas, y que, por lo general, es diferente que la que tenemos aquí. En España hay cortes que son muy grasos como por ejemplo el chuletón, el solomillo o el entrecot, pero la típica pallarda, que es lo que se come habitualmente, es muy magro" , explica Emilio Galindez, dietista - nutricionista de la Policlínica Gerocastillo.

Una vez que tenemos clara esta diferencia, es importante matizar que de la recomendación semanal de carne no toda puede ser roja. " El consumo debe ser moderado, dos o tres raciones a la semana, de las cuales, solo una puede ser de carne roja , siempre y cuando hablemos de personas sin factores de riesgo como el colesterol o los triglicéridos", expone el nutricionista.

Entonces, ¿puedo o no tomarme un chuletón semanal? Melara asegura que sí, si de verdad es solo uno, se toma durante los fines de semanas y cuenta como la ración semanal de este tipo de carne. "No habría problema en una barbacoa de chuletón, pero el resto de la semana tenemos que compensar. Se deberían tomar entorno a cuatro raciones de legumbres a la semana y eso no lo hace nadie", asevera.