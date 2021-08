En verano todo vale. Nos pasamos todo el año cuidándonos, cortándonos con lo que podemos comer o no y haciendo ejercicio, pero llegan los meses de julio y agosto y apagamos el interruptor del remordimiento para encender el del disfrutoneo. Parece que en la temporada estival nuestro estómago ensancha, quiere más y más, la gastronomía del lugar de vacaciones se convierte en uno de los atractivos más valorados y los atracones son relativamente comunes. Sin embargo (y como ya imaginarás), esto no es sano y no lo decimos nosotros, lo hace la ciencia.