La llegada del otoño no solo da la bienvenida a la lluvia, el frío y el edredón nórdico, sino también a la temporada de recogida de setas , una actividad que en los últimos años ha ido ganando popularidad hasta convertirse en un pasatiempo para miles de aficionados .

Este año, gracias a las lluvias que nos acompañaron durante los meses de agosto y septiembre, los expertos prevén que la temporada será especialmente buena , con un buen número de setas cubriendo nuestros bosques y sierra. Sin embargo, antes de salir a la aventura en busca de estos suculentos manjares, es importante que dediquemos un tiempo a prepararnos, sobre todo si somos primerizos, para no llevarnos un buen susto.

Uno de los aspectos fundamentales que debemos saber antes de salir a coger setas son las diferencias entre aquellas que son comestibles y las que son venenosas. Según los datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en nuestro país hay en torno a 1.500 especies de hongos , y aproximadamente unas cien contienen sustancias tóxicas. Algunas de estas cien especies son, además, muy parecidas a las comestibles, lo que puede hacer que nos cueste diferenciarlas. En caso de que dudemos, eso sí, es fundamental que tires del sentido común y no te la juegues: el riesgo no merece la pena.

Actualmente, hay muchas asociaciones y grupos que ofrecen cursos de iniciación para aprender a identificar las setas venenosas. Si eres nuevo en el mundo de la micología, te recomendamos que acudas a alguno de ellos, ya que no solo obtendrás información de primera mano de los expertos, sino que también podrás participar en las excursiones que programan para ver con tus propios ojos y con ejemplares auténticos las diferencias entre unas y otras.

A la hora de recogerlas, no obstante, además de hacer una revisión exhaustiva para asegurarnos de que no hemos cogido un ejemplar venenoso, debemos ser cuidadosos, ya no solo por una cuestión de salud, sino porque estos productos son sensibles. Así, tal y como señalan desde la OCU, si vas a recolectar setas deberás llevar un cuchillo para cortar el tallo por la base del pie y llevarte el ejemplar entero, un pincel o brocha para limpiarlas en el momento de la recolección y una cesta de mimbre para transportarlas. Además, tendrás que evitar coger setas que se encuentren en el borde de la carretera o en zonas que hayan podido ser fumigadas.