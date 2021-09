"En verano una persona que realiza ejercicio físico durante el año y lleva una vida saludable prácticamente no aumenta de peso y lo poco que gana lo pierde en cuanto vuelve a la rutina", comenta la experta independientemente de la edad de cada individuo. Ahora bien, el principal problema que ve la vocal del COF es cuando a lo largo del año las personas no se cuidan demasiado y los desordenes horarios y los excesos de la temporada estival nos hacen aumentar de peso. En estos casos, de nada sirven los paseos al atardecer o por la playa, no son suficiente.