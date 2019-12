Transformar grasa blanca en parda no es posible: el engaño de la 'adipoconversión' para bajar tripa

Cuando pasamos la frontera de los 45 años la grasa se convierte en uno de los peores enemigos de nuestra línea. Sin embargo, no toda la grasa es mala. Hay un tipo, la grasa parda, que no solo no perjudica nuestro aspecto físico sino que tiene efectos positivos sobre la salud. Conozcamos hoy algo más sobre la grasa parda, también conocida como tejido adiposo marrón.