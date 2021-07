La mahonesa es uno de los alimentos que más intoxicaciones alimentarias provoca en verano. Pero no es el único, hay otros productos con los que también corremos riesgos y no solo por la Salmonella , sino por otras bacterias tan o más peligrosas, como la Eschericia Coli , que puede causar graves diarreas hemorrágicas, la Clostridium botulinum , causante del botulismo, o la Listeria , la bacteria que el año pasado provocó un brote mortal de listerioris. Te contamos cuál es son y de qué manera reducir los riesgos.

La buena noticia es que tanto la carne como el pescado dan muestras inequívocas cuando algo no anda bien: olor fuerte, color más pardo en los tejidos y señales de que la carne, de cualquier tipo, o el pescado 'suda' porque está perdiendo agua . Esta es la manera de avisarnos de que se están deteriorando. Con los embutidos pasa algo parecido. Si vemos que están de tono más oscuro y con muestras evidentes de deshidratación, es mejor no consumirlos.

En algunos destinos de veraneo la calidad del agua no es buena. En ese caso, es mejor consumirla embotellada o tratarla con químicos aptos para el consumo. Pero esto no solo puede ocurrir en países exóticos. Si los recipientes en los que bebemos agua o preparamos hielo no están bien limpios, podemos sufrir una gastroenteritis. Lo mismo ocurre si el agua que no está en buen estado se usa para limpiar la fruta, la verdura o cualquier otro tipo de alimento.