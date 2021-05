El método de la mano: claves de nutricionista para calcular las cantidades sin recurrir a la báscula

Vivir eternamente a dieta es imposible . Sin embargo, escuchar a la misma persona "estoy a dieta", durante cuatro o cinco veces el mismo año no es nada raro. Es uno de los conceptos más extendidos y una de las frases más repetidas. Una costumbre muy poco saludable que nos convierte en yoyos, con continuas fluctuaciones de peso. Debemos cambiar el chip y entender que lo que debemos hacer es aprender a comer bien y cambiar nuestros hábitos , uno de los más importante, aprender a controlar las cantidades que comemos . Es una de las cosas que más pereza dan. La simple idea de coger la báscula para pesar los alimentos es terrible. Hablamos con Luis Alberto Zamora y Alberto Herrera , autores del libro "Comer bien es fácil si sabes cómo", para que nos expliquen uno de los conceptos que han desarrollado: el método de la mano . Una forma fácil y eficaz de calcular las cantidades sin volverse loco.

Tu mano te dice el tamaño de tu porción de comida

Los expertos nos cuentan que uno de los problemas que más se encuentran es que, a la hora de comer, las raciones son iguales para la madre, el padre, los hijos o la abuela y eso es un despropósito . Son momentos vitales diferentes con necesidades distintas e intentar igualarlos no es la mejor idea. "Aunque resulte curioso, toda la vida se ha hecho mal . ¿Qué abuela no ha dicho que el filete más grande es para el nieto porque es el que más se mueve y está en continuo crecimiento? Tendemos a sobreestimar lo que ponemos en el plato como un acto de amor, pero un niño necesita menos cantidad que un adulto por un simple tema de tamaño" , apunta Luis.

No obstante, estas medidas que nos proponen son un estándar que no sirven para todas las situaciones. “Es una referencia bastante buena para entender que el filete más grande no es para el niño más pequeño, pero por ejemplo si se es deportista, estas raciones habría que ampliarlas ligeramente, hay casos y circunstancias concretas, pero para el día a día es una forma de calcular a ojo y bien". Porque saber que una manzana es una pieza de fruta es muy sencillo, pero ¿qué pasa cuando hablamos de cerezas o grosellas? Vamos a verlo.