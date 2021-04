"Todos los procesados o precocinados tienen mucha sal". Es una de las frases más conocidas del saber popular, algo que también te repiten los médicos cada vez que vas al chequeo anual. Es cierto que la mayor parte de nuestra ingesta diaria no se debe a la del salero, sino a la incorporada ya en los propios alimentos que compras en el súper. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué cantidad exacta hace referencia a la expresión 'mucha sal'? Nosotros sí. Hablamos con Miguel Ángel Lurueña, autor del libro 'Que no te líen con la comida: Una guía imprescindible para saber si estás comiendo bien' para que nos resuelva las dudas, nos explique cuál es mejor y cómo reducir su consumo.