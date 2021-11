Todas las neveras traen hueveras y están pensadas para colocarlas en la puerta. Probablemente las lleves utilizando toda la vida y ni siquiera te hayas planteado si es o no su lugar idóneo. Por el tono que utilizamos ya te imaginarás que no, no lo es. "La puerta es la parte menos fría de la nevera y, además, no mantiene una temperatura estable porque estamos continuamente abriéndola y cerrándola. Precisamente los huevos necesitan una temperatura estable para evitar que se forme gotas en la cáscara, que es permeable, y pueden provocar que entre una bacteria o microorganismo que nos provoque algún tipo de intoxicación", apunta García-Orea.