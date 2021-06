Ahora que llega el buen tiempo, ¿a quién no le apetece divertirse al aire libre? Y si es con amigos que se reúnen para echarse unas risas y en torno a una buena paella , mucho mejor todavía. Ramón Freixa, chef con dos Estrellas Michelin y tres Soles Repsol, sabe que la tradición manda tanto a la hora de cocinar como de degustar cualquier plato . Lo aprendió con sus abuelos panaderos, luego en el restaurante de su padre. Y hoy se la trae a Uppers, en el que estrena 'Una paella en el jardín' . En este primer episodio, echa toda la carne (y el pescado) en el asador y desvela trucos infalibles para que hagas una paella con la que todos acabarán chupándose los dedos. Te lo contamos en el vídeo .

Freixa dirige actualmente los restaurantes Ramón Freixa Madrid, Ático en el hotel The Principal en (Madrid), Mas de Torrent (Ampurdán), Erre en Cartagena de Indias (Colombia), a los que se suman bares de tapas a bordo de un barco. A partir de hoy, y cada viernes, este cocinero catalán, pondrá al servicio de todos un recetario en el que mezcla los ingredientes más populares de nuestra gastronomía con las técnicas más innovadoras. Mar o montaña; carne o pescado; carnívoro o vegano. Seas como seas y te guste lo que te guste, este apasionado de la cocina demuestra que ya no tendrás excusas para no sentarse a la mesa y disfrutar con cualquiera haciendo una de las cosas que más triunfan en España: el buen comer.