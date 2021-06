Uno de los recuerdos de la infancia de José Moro es cuando su padre le mandaba limpiar una cuba con un cepillo y una vela. Ahí se forjó su amor por el vino. Con el paso de los años ha conseguido que la bodega que fundó su abuelo, Emilio Moro, haya conquistado medio mundo. Hoy estrena en Uppers 'Vino, vidi, vici' para desvelarnos todos los misterios de este líquido de los dioses. Así que, en caso de no seas de sumiller, no puedes dejar de ver el vídeo de este primer episodio. En él, el bodeguero explica punto por punto qué hacer cuando vas a un restaurante y pides una botella. ¿Por qué te dan un poco de vino a probar? ¿Eso quiere decir que si no me gusta puedo devolverlo? ¿Y si está demasiado caliente?