¿Qué engorda más, una copa de cerveza o un tinto de verano?

El alcohol, como ya sabemos, es una fuente de calorías vacías, ya que no ofrece beneficios al organismo, sino que por el contrario, puede perjudicar nuestra la salud. Y de igual forma sucede con el azúcar, que no se necesita en nuestro cuerpo y que no sacia, sino que sólo aporta calorías al organismo. Esta combinación de azúcar y alcohol no favorece en nada el cuidado de la línea y la salud, sino que por el contrario puede incentivarnos a beber más y más, ya que ambos componentes tienen efecto adictivo en nuestro cuerpo.