Aunque no siempre lo tengamos en cuenta, el hígado es una de las partes más importantes de nuestro organismo y cumple varias funciones extremadamente vitales , una de ellas es activar y convertir en biodisponibles los alimentos que consumimos, también es el principal órgano quema grasas, sintetiza el colesterol, elimina las bacterias el torrente sanguíneo, almacena el hierro y depura el cuerpo.

No se trata ni de pasar hambre ni de dejar de comer, simplemente es aliviar el sistema digestivo y el sistema hepático a través de una alimentación muy suave. " Cuando dejamos de ingerir alimentos, el sistema digestivo se repara, se autolimpia , y con el hígado pasa lo mismo. Tenemos que dejarle descansar y darle espacio para que gestione la toxicidad".

Durante los cinco días debemos eliminar de nuestra dieta alimentos que ya sabemos que no son buenos para nuestra salud: ultraprocesados, procesados, alcohol, exceso de cafeína, embutidos, carnes rojas, azúcares refinados, harinas refinadas , etc.

Al tratarse de un proceso depurativo, podemos experimentar alteraciones dentro de las que se encuentran un ligero mareo o dolor de cabeza . Eso es debido a que la toxicidad pasa al torrente sanguíneo para que pueda ser eliminado. "Hay gente que lo vive y hay quien no. También pueden aparecer algunos granitos de acné , porque a través de los poros de la piel también expulsamos toxinas", apunta la experta.

A estas alturas ya te preguntarás si eres la persona idónea para seguir esta depuración hepática. Pues bien, está indicada para todo aquel adulto que no tenga enfermedades severas ni tampoco trastornos de alimentación y que no esté siguiendo una medicación específica para alguna afección, ya que, en ocasiones, la alimentación afecta al proceso terapéutico. En estos casos es recomendable hablar siempre con un médico para hacerlo con supervisión.

No obstante, no es un patrón que deba seguirse de forma continuada. "Yo recomiendo hacerlo dos veces al año, en el equinoccio de invierno y en el de verano. Es un buen momento porque el cuerpo se reajusta a la nueva estación. Es especialmente interesante después de Navidad porque es una época que comemos más y peor, y también consumimos mucho alcohol. Es muy importante entender que no se trata de perder peso ni de compensar, sino de mejorar las inflamaciones".