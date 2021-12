No sé cuántos os juntáis vosotros en las celebraciones navideñas. En mi caso nos reunimos demasiados siempre que nos lo permite la salud. Reconozco que es agotador pero inolvidable así que repetimos año tras año. A los preparativos del menú se suma la decoración con su árbol cargadito, los nombres sobre el plato para que no discutan los cuñados, el belén, los gorros, las matasuegras y un largo etcétera.Llevamos mucho tiempo reciclando, pero siempre surgen dudas sobre qué hago con los residuos de la Navidad, con cada resto o elemento que ya no sirve. Desde Uppers vamos a recordar cómo reciclarlo todo además de qué hacer con las sobras de Navidad.