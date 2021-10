La primera recomendación es comprobar la letra pequeña de cada producto para el cuidado del rostro porque si necesita conservarse en frío lo tiene que indicar bien claro. Ciertos cosméticos están elaborados con formulaciones que no son autoestables o su frasco no se ha diseñado para asegurar su perdurabilidad. Pero no es lo habitual en absoluto. Casi la mayoría de ellos se mantienen en perfectas condiciones independientemente de los factores externos.