Terapia EMDR o cómo 'borrar' heridas emocionales moviendo los ojos

¿Y si fuera posible deshacernos de los traumas que acarreamos moviendo los ojos de una determinada manera? No es magia y ya hay especialistas que trabajan con esta terapia. Uno de ellos es la psiquiatra Anabel Gonzalez. "La terapia EMDR consigue en días deshacer nudos emocionales", ha señalado en una entrevista en El País Semanal. Veamos en qué consiste este tratamiento, tan aparentemente simple que suscita cierta desconfianza.

Un trauma es una información almacenada en el cerebro de forma disfuncional. Por esta razón, es invalidante, ya que no se puede integrar en la vida diaria. Hay situaciones traumáticas objetivas, pero otras, que no lo son en sí mismas, pueden dejar una huella negativa por nuestra reacción. Con el paso de los años, ante estímulos parecidos, podemos desarrollar reacciones desproporcionadas de miedo, ira, rechazo o bloqueo fisiológico o muscular que hay que tratar para que no nos limite en nuestra vida diaria.