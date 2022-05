Llega la Ebau: lo bueno y lo malo de prometer a los adolescentes un premio si aprueban

Sería estupendo que a todos nos apeteciera hacer lo que tenemos que hacer. Hacer confluir el deber y el placer se llama motivación interna y es uno de los secretos para vivir de manera serena. Pero si alcanzar este equilibrio ya es complejo para cualquier adulto , imaginemos lo que supone para un niño o un adolescente. En estos días llega la EBAU, el rito de paso hacia la universidad en el que las décimas importan. Estudiar a tope se impone, pero no siempre es fácil.

A partir de ahí, muchos padres buscan sus estrategias para hacer que el chaval se encierre en modo estudio o, en suma, haga lo que tiene que hacer aunque no le apetezca. Entre las estrategias más habituales, el premio, premiar por hacer lo que en realidad hay que hacer . ¿Qué tiene de bueno y qué de malo?

El premio material da un paso más allá al recompensar de manera material algo que es inmaterial, es una manera de 'cosificar' la voluntad, la disciplina o un tipo de desempeño, valores inmateriales que no pueden tasarse. Y esto tiene importantes implicaciones.

Los educadores que están a favor de eliminar los premios y los castigos como manera de relacionarse con los hijos forman parte de la llamada Disciplina Positiva . No son ingenuos que infravaloren a los padres, sino defensores de establecer relaciones de igualdad entre padres e hijos, basadas en el respeto y dirigidas a la búsqueda de soluciones. Asumen que los hijos pueden y deben expresar sus necesidades y que también pueden aportar con sus ideas. Rechazan el autoritarismo 'por defecto'.

Este es el mecanismo básico que hay tras las búsquedas del like en redes sociales, pero también pueden entrar en juego el alcohol y las drogas . También creen que el impacto del premio es más negativo que el del castigo porque da una falsa sensación de bienestar : todo va bien, el chaval cumple y no hay conflictos en casa, pero el daño está hecho. Más que enseñar, logramos adiestrar a los chicos de una manera en la que solo cuenta uno mismo y su recompensa . El resultado es la proliferación de personalidades caprichosas, exigentes e intolerantes a la frustración , además de egocéntricas: solo saben recibir y nunca se plantean dar.

Sin embargo, no todo es negativo. La pareja premio-castigo funciona, admiten desde la Disciplina Positiva, pero es pobre, no apela a la motivación interna, es cortoplacista y no entiende de límites. Si empezamos a premiar con cosas o experiencias, el límite de satisfacción será cada vez más alto.