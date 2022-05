Cherofobia: cuando rodearse de felicidad nos pone tristes

La cherofobia es, básicamente, no disfrutar, incluso echar a perder, los momentos de felicidad que se dan en el día a día. Hay pocas definiciones científicas porque hasta este momento la cherofobia no se reconoce realmente como un problema mental. Pero haberla, hayla, y crea no pocos momentos incómodos. Es algo así como andar de bajón perpetuo, algo que se contagia porque, como sabemos, nuestras neuronas espejo, en este caso, tienen que reflejar un panorama de pesimismo.