Los siete comportamientos que delatan a un mentiroso patológico

Admitámoslo: todos mentimos en algún momento: para sobrevivir, para disimular algo que no nos beneficia, para obtener algo... Incluso hay mentiras que pueden tener un objetivo noble. Son las famosas 'mentiras piadosas', las 'white lies". Porque, también hay que admitirlo, no siempre decir la verdad beneficia o es útil.

El mentiroso patológico cree en sus propias mentiras y desea que esas mentiras se conviertan en realidad . Tienen la habilidad de contar mentiras creíbles . Pero a veces la fantasía les delata y es común que algunos detalles no nos cuadren. Si es así, tendrás que confirmar si la persona que tienes delante no es un impostor .

Las personas que mienten, pero no lo hacen de manera compulsiva, suelen mostrar algo de culpa de alguna forma u otra. Sin embargo, el mentiroso patológico no siente ninguna culpa, no tiene empatía y suelen pensar que sus mentiras no hacen mal a nadie.