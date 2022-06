Ocho señales para identificar a una persona tóxica: de hacerse la víctima a tener dos caras

La mayoría de las personas tóxicas tienen un carácter victimista y son incapaces de asumir la culpa . A sus ojos, todas sus malas vivencias y experiencias son consecuencia de las acciones de otra persona, ya que ellos no tienen culpa de nada. Nunca. Bajo ningún concepto. Y si te dicen que les has hecho daño, probablemente utilicen un tono muy condescendiente para que te sientas culpable.

Al igual que nunca tienen culpa de nada, las personas tóxicas siempre tienen que tener razón , y necesitan que otros admitan que, efectivamente, la tienen. Cualquier debate con este tipo de individuos corre el riesgo de convertirse en una discusión, que siempre deben ganar. Y no, no se cansan de discutir .

Las personas tóxicas suelen tener dos caras. Si una persona les interesa, serán agradables, halagadores y, en definitiva, un auténtico encanto. Pero cuando una persona ya no les interesa, su forma de ser cambia completamente, revelando una cara mucho menos amable . Si crees que alguien de tu círculo te trata con una simpatía que no muestra con nadie más, ándate con ojo: tal vez no sea el gran amigo que crees .

El egocentrismo es otra de las grandes “red flags” en las que debemos fijarnos para identificar a una persona tóxica. Y es que, evidentemente, si alguien es incapaz de admitir su culpa y cree tener siempre la razón, no cabe duda de que tiene un pequeño problema de ego. Este tipo de individuos piensan siempre en sí mismos y consideran que están un peldaño por encima del resto. No dudarán en pedirte ayuda y favores, y no creas que te los devolverán, porque no lo harán. Creen ser el protagonista del mundo, y que todo debe girar a su alrededor.