Quedarse huérfano a los 50: cómo sobrellevar la muerte de tus padres cuando la sociedad obliga a olvidar rápido

Y ahí reside la causa del dolor: cuando mueren nos damos cuenta de que las personas que más nos quieren ya no están en este mundo. Ya no hay nadie para los que somos sus personas favoritas, hagamos lo que hagamos. Nadie a los que querer tanto. Es una pérdida irreparable, no podremos encontrar a otro padre o a otra madre. No habrá a quien podamos llamar 'papá' o 'mamá'. Tendremos otras personas que nos quieren y a las que queramos; tendremos, incluso, hijos a los que entregaremos nuestro amor más incondicional, el mismo que ellos echarán de menos cuando desaparezcamos. Pero los que más nos quisieron y cuidaron, aquellos a los que por fin entendimos en la madurez ya no están para adorarnos.