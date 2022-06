Xavi vs. Piqué: cuando un amigo te tiene que poner las pilas al convertirse en tu jefe

Decían los Gipsy Kings que quererse "no tiene horario ni fecha en el calendario". El psicoterapeuta Mark Vernon señala en 'The Meaning of Friendship' (El significado de la amistad) algo parecido: la amistad no tiene estructuras o compromisos formales, cualidades que sí tiene el ámbito del trabajo. A partir de ahí empiezan los problemas .

De hecho, los psicólogos recomiendan no trabajar con amigos. Y si no hay más remedio que hacerlo, lo ideal es no compartir espacios: ni físicos ni competenciales. Es decir, lo mejor es verse poco en el trabajo y no tener que compartir proyectos o tareas porque lo más complicado viene cuando se suma la relación jerárquica. Que un amigo no sea jefe del otro es clave para que la amistad no se resienta. También es importante dónde se ha fraguado esa amistad. Si viene del trabajo, ya está adaptada al ámbito laboral. Pero si es anterior, es fácil que surjan los conflictos porque no estamos acostumbrados a ver a nuestro amigo en un rol de mando, tomando decisiones que tal vez no compartimos.