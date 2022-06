Un ejemplo de cómo las emociones pueden jugar malas pasadas es el uso del "no del cliente", que se da cuando el vendedor nos pregunta qué estamos buscando comprar y capta perfectamente que tiene un producto que es justamente lo que necesitamos. "Mostrará otros productos parecidos que no acaben de ser aquello que andamos buscando, con el único objetivo de que le digamos que no. Volverá a intentarlo con un par o tres de opciones de producto más, con el objetivo de 'arrancarnos' un par o tres de noes más", señala explicando que al cliente cada vez le resultará más difícil decir "no".