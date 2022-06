A estas alturas de la vida, seguro que te has llevado alguna desilusión y el luto por una amistad es aún más, si cabe, duro que el de un amor frustrado o perdido . Con una pareja hay muchos factores que pueden hacer que vaya mal, pero cuando hablamos de amistad pensamos que es para toda la vida y, si eso no pasa, el desengaño es una de las cosas más doloras que pueden ocurrir.

Las personas vamos cambiando con el paso del tiempo a raíz de factores externos que muchas veces son ajenos a cada uno. Por eso, las amistades tóxicas no suelen comenzar desde el principio, sino que se vuelven así poco a poco, complicando la manera de identificar los comportamientos dañinos y alejarse de ellos. Uno de los grandes problemas, de hecho, es darse cuenta de que la mera presencia de alguien que ha sido cercano a ti ya no te aporta nada , pero, además tienes una cierta dependencia emocional que nos hace muy difícil distanciarnos, incluso cuando empiezan a darse situaciones en las que nos hieren, nos juzgan, nos rechazan o nos humillan.

No solemos darnos cuenta, pero llega un momento en el que nuestro estado de ánimo y nuestras sensaciones físicas después de estar con esa persona no son las mejores. De acuerdo con los psicólgos de TherapyChat, “en una amistad tóxica, no es tan importante observar los comportamientos rutinarios como tener en cuenta el efecto que generan en nosotros a posteriori y que, generalmente, suele estar protagonizado por una sensación de malestar en la que se presentan como habituales los sentimientos de ira, agresividad, irritación o tristeza”, nos explican.