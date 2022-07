Llega el mes de julio y con él las esperadas vacaciones. Playa o piscina, cerveza, patatitas y una buena barbacoa, ¿o quizá eres más de paella? Prefieras una cosa o la otra, estas comilonas suelen dejarnos preparados para una buena siesta, y es que, aunque nos cueste admitirlo, comemos mucho más de lo que necesitamos. ¿Qué tendrán las mesas llenas que nos hacen quererlo todo? No es tu estómago el que crece, sino más bien tu ansiedad . Hablamos con el psicólogo José Martín del Pliego, responsable del área de psicología del Centro Médico Los Tilos, para que nos explique por qué ocurre esto y cómo controlar el hambre compulsiva a partir de los 50.

Con la evolución, al posicionarnos de pie, la pelvis se estrecha y tenemos que nacer prematuros para poder salir por el canal del parto. Tan pronto nacemos, que no podemos regular nuestro sistema nervioso solos. Eso lo hace nuestra madre, nos calma, durante casi los dos primeros años de nuestra vida. Un momento que genera muchísima calma en el niño es el momento de la lactancia. Aquí el bebé alivia el dolor del hambre y, además, se activa su sistema vago ventral que le hace sentir seguro y tranquilo. No hay lugar mejor en el mundo. Ahí es donde aparece y se graba en nuestro sistema esa relación entre alimento y seguridad y podemos entender ese vínculo antiguo y totalmente inconsciente que hay entre la alimentación y distintos procesos psicológicos que vivimos.

No creo que perdamos capacidad para controlar impulsos con los años, todo lo contrario, la edad nos puede llevar a tener más autoconocimiento y más herramientas para poder manejar el deseo. Eso no quiere decir que el impulso no aparezca, que sí lo hace y a veces con mucha fuerza, pero tenemos más capacidad de control cuando nos hacemos mayores.