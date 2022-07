Niksen o el arte de no hacer nada: por qué es bueno pensar en las musarañas

Al principio fue el 'hygge', el concepto danés de disfrutar en casa de las pequeñas cosas, desde un té calentito al clásico combo de peli y manta. Después vino el 'lagom', la idea sueca de disfrutar todo con moderación. Y ahora, el norte de Europa nos sorprende con un nuevo concepto que pretende acabar con el estrés: el 'niksen' , para los holandeses tan sencillo como no hacer nada. A los españoles nos sonará más lo de 'mirar a las musarañas' . Y no vamos desencaminados

Literalmente, niksen significa no hacer nada o hacer algo que nos gusta y que no tiene ninguna utilidad. En algunas consultas psicológicas de Holanda ya empiezan a recomendar a sus pacientes "no hacer nada" como terapia frente al estrés o al síndrome 'burn out' que cada vez más se da entre los trabajadores. Este hacer nada no tiene que ser literal. Basta con salir a dar una vuelta, tomarse un café, solo o con alguien, hacer punto, ver una revista o contemplar el paisaje. Cualquier cosa "que no tenga nada de productivo", como afirma Carolien Hamming, directora de CSR Centrum, un centro de coaching ubicado en pleno centro de Amsterdam.