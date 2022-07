"No es para tanto", "vaya dramas que te montas", "con la de desgracias que pasan en el mundo", "pues cómprate otro"... estas son algunas de las expresiones que tiene que soportar el dueño de una mascota cuando se muestra triste e inconsolable por su desaparición y que, lejos de animar, ahondan aún más en el malestar de quien lo padece. "Un duelo es cualquier dolor experimentado por una pérdida ; no tiene por qué ser una muerte: un trabajo, una oportunidad, una compra frustrada... La pérdida es algo subjetivo y eso es algo que la sociedad debe empezar a entender", nos explica la psicóloga.

"Es vital comprender que lo que para ti no tiene importancia lo puede tener para otro. Que no entiendas el problema no quiere decir que no puedas empatizar con él. Hay que ser menos ombliguista", insiste Terol como recomendación social esencial para el entorno de la persona afectada. De hecho, un estudio de Adams et al. revela que la mitad de las personas que han sufrido este tipo de pérdida sienten que la sociedad no considera que su situación sea “merecedora” de un proceso de duelo.