Si nos cuesta estar bien es porque algo está pasando, aunque no sepamos qué es. A veces todo parece ir bien, pero la realidad no es esa y hay que encontrar qué está sucediendo en nuestra vida para que no nos terminemos de encontrar bien. Muchas veces eso es lo más difícil, encontrar la causa de nuestro malestar.

Quien no sabe lo que quiere no puede ser feliz con lo que tiene, pero tampoco puede dirigirse o trabajar por aquello que desea porque no lo reconoce. Son muchas las personas que encontramos en la búsqueda de la felicidad, pero sin saber lo qué es realmente la felicidad. ¿Cómo vamos a encontrar algo si no sabemos lo que estamos buscando? Primero tendremos que identificar qué es lo que me hace feliz a mí para poder buscarlo o crearlo porque la felicidad también se crea. Un gran error es buscarla fuera de nosotros, en una pareja, en un trabajo, en un viaje y no, no nos engañemos, ahí no está y por eso no la encontramos porque estamos buscando en el lugar equivocado. La felicidad está dentro de nosotros y es ahí donde hay que trabajar para encontrarlo.