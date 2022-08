El Tédax Julio de la Iglesia y su método para superar el miedo: "Lo mío eran las bombas, pero ahora ayudo a padres y directivos"

Y a pesar del coraje que le endilgamos en cuanto le conocemos, De la Iglesia siente miedo. Lo ha sentido desde pequeño y de diferente modo a través del tiempo, si bien lo que le distingue, y por lo que está atrapando el interés del público, es su modo de gestionarlo. No es una paradoja y lo explica con una frase muy sencilla con la que ha titulado su libro: 'El miedo es de valientes'. "Valentía -nos explica- no es ausencia de miedo, sino dar un paso al frente cuando lo tienes y no dejarte vencer por él. Durante muchos años tuve claustrofobia y logré superarla subiendo en ascensor hasta la decimoquinta planta de mi casa".