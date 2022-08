Tras disfrutar (o no) del descanso estival llega el ineludible regreso a la rutina. La vuelta al trabajo suele llevar aparejado un pequeño bajón, un desajuste emocional. Para algunos se traduce en tristeza o melancolía, para otros en estrés. El llamado síndrome vacacional es cada vez más común en la vida moderna, aunque no está aceptado como enfermedad en las principales clasificaciones internacionales. Sin embargo, hay formas de evitarlo, o al menos de que no nos condicione en exceso.