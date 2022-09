Claves para romper una relación mejor que el juez Pedraz: "El whatsapp solo sirve para frases tipo 'compra el pan'"

La psicóloga Teresa Terol nos explica cómo podemos dejar una relación sin faltas de respeto y con el cariño que nos debemos por el tiempo compartido

“Nuestra relación es imposible, hablamos algún día, cuídate y besos”, el mensaje que Pedraz le mandó a Esther Doña

Romper una relación de pareja nunca es una tarea fácil. Por mucho que se haya acabado el amor, aunque solo sea por el tiempo pasado en común, la pena, la vergüenza o la nostalgia suelen ser las protagonistas de una decisión de este tipo. Muchas veces encontrar la mejor fórmula para hacerlo se hace más complicado de lo esperado y si no que se lo digan al juez Santiago Pedraz que dejó a Esther Doña el pasado 20 de agosto aparentemente a través de un whatsapp. “Nuestra relación es imposible, hablamos algún día, cuídate y besos”, fue el escueto mensaje que recibió la viuda del marqués de Griñón. Hablamos con la psicóloga Teresa Terol para que nos dé las claves de cómo terminar una relación haciendo el menor daño posible a la otra persona. ¿Son las aplicaciones de mensajería móvil una opción? Te lo contamos.

El whatsapp solo para comprar el pan

Vivimos en una época en la que parece que todo se puede hacer gracias a un móvil. Conocemos a personas a través de aplicaciones, podemos comprar una casa a golpe de click o estar en la otra punta del mundo con solo pulsar un botón. sin embargo, no debemos olvidar que somos seres humanos con sentimientos y que, por lo tanto, con la gente a la que queremos o hemos querido podemos tener una empatía mínima.

“Yo siempre explico que el whatsapp o el email serían para mensajes tipo ‘compra pan’, para todo lo demás no sirve. A través de estos canales no podemos comunicar cosas importantes. ¿Por qué? Porque se pierden dos cosas. Por un lado, la capacidad de respuesta al momento. O sea, es como poder, un diálogo, un diálogo real. Y, por otro lado, porque se pierde toda la comunicación no verbal y la paralingüística”, explica Terol.

Cuando hablamos de comunicación paralingüística nos referimos a que al hablar por whatsapp se pierde el tono que nos indica la emoción que estamos teniendo y revela nuestra personalidad. También el ritmo, que hace referencia a la fluidez verbal con la que nos expresamos; la respiración que si es tranquila nos transmite sosiego y equilibrio y si es rápida nos transmite ansiedad o angustia, y, por último, el volumen, que nos aporta una información u otra y viene dado en función de la situación en la que nos encontremos. Si el volumen es bajo nos indica algo íntimo y cercano, mientras que si es alto denota imposición, agresividad, debilidad, impaciencia e incluso rechazo.

No valen excusas del tipo: ‘es que me ha tratado mal’

“El problema es que cuando eliminamos todo esto, el mensaje puede malinterpretarse. Debemos ser conscientes de que los mensajes nunca son neutros y cada uno lo leemos con el tono que consideramos”, añade la psicóloga. Este tipo de rupturas suelen venir asociadas a comportamientos que nos han hecho daño por parte de la otra persona o simplemente al miedo de no saber expresarse o mantener la postura si se hace cara a cara. Pero ni una cosa ni la otra justifican una comunicación de este tipo.

“Que nos hayan tratado mal no implica que tengamos que hacer lo mismo nosotros. Es mucho mejor que afrontemos la realidad y lo hagamos de una manera sana, quedando con la otra persona y hablando desde el respeto y el amor que, aunque ya no exista, sí ha existido”. Si lo que tenemos es miedo de no saber mantener la posición que hemos tomado, no es un problema de tu compañero sino un trabajo que debes hacer tú antes de enfrentarte a la situación.

“Es lícito que normalizamos que las relaciones que acaban, por desgracia, cuando estamos enamorados o cuando una de las partes todavía lo está. Con esto no queremos decir que haga falta mantener el contacto una vez que se ha producido la ruptura, es más, no es nada recomendable ya que cada uno debe tener sus amigos o fuentes de apoyo que no pueden ser su expareja”.

Un texto como apoyo

Tener un texto escrito, sin embargo, puede que no esté de más. Una especie de guion que nos permita abordar todos los temas que queremos hablar con la persona que estamos rompiendo, pero que solo nos debe servir como un apoyo y no como una única vía de comunicación.