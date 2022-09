Además, al no tener una personalidad totalmente formada y desarrollada existe el riesgo de que no sepa valorar lo que ha conseguido y lo que supone eso en su vida. “Es evidente que Carlos Alcaraz lleva años entrenando y trabajando en el tenis para llegar a donde ha llegado, pero haberlo hecho a una edad tan temprana puede llevarnos a no desarrollar ningún tipo de tolerancia a la frustración , porque, en parte, él no se ha caído muchas veces antes de conseguir llegar a lo más alto”, añade Teresa Terol.

“El papel de los padres es lograr que no tenga rabietas o profundas decepciones cuando no gane, explicarle que no siempre lo va a hacer por mucho esfuerzo que haya puesto en ello porque en los deportes dependes de factores externos y no todo está bajo tu control. Es muy importante que interiorice que no ganar absolutamente todos los partidos no le hace peor y que no decepciona a nadie con ello”, apunta Real.