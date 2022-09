Expediente Casero o cómo aprender de los errores (sobre todo si se repiten): "Lo primero, asumirlos sinceramente"

Lo ha vuelto a hacer. El diputado del PP Alberto Casero ha vuelto a equivocarse en una votación en el Congreso . Esta vez su posición no ha sido decisiva, como ocurrió con la reforma laboral, pero no deja de sorprender y de captar la atención de las redes , siempre dispuestas a crear el meme definitivo. Lo cierto es que aquí se lo han puesto fácil.

Si decidimos reconocer el error y asumirlo, hay que hacerlo bien, de manera objetiva y sincera. Asumir errores de manera superficial nos hará desarrollar el ‘efecto tirita’, que tapa la herida, pero no la sana. A medio y largo plazo, no habrá sido útil porque no habremos desarrollado los mecanismos de vigilancia que impiden los errores. Además, eso nos lleva a forjarnos una autoestima irreal, que se basa en la perfección. “Negar los errores, equivocaciones e incluso limitaciones, nos aleja de nuestro verdadero yo, de nuestra esencia. El amor propio no implica reconocer únicamente las cualidades positivas y obviar las que, a nuestro parecer, son negativas”, explican los expertos de la plataforma TherapyChat.