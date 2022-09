Hay días en los que nuestra cabeza no puede parar. Que nos levantamos y, probablemente, no hayamos sido capaces ni de descansar bien. Algo nos ronda la mente sin cesar. Quizá esté relacionado con un hijo, con una enfermedad de un padre, con la subida de precios generalizada o con algo relacionado con la jubilación. Sea por uno u otro motivo, es un horror. Tener paciencia para meditar no es para todos los públicos, pero dedicarnos dos minutos a la salud mental está al alcance de cualquiera. Rubén Sosa, instructor certificado de respiración, explica a través de su Instagram ‘Medita por el mundo’ un truco fácil y sencillo para lograr poner nuestra mente en blanco. Te lo contamos.