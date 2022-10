L argas respiraciones precedían a sus preguntas . Un clima de confesión que se convirtió en su seña de identidad. Jesús Quintero , ‘El loco de la colina’, fallecía este lunes a los 82 años y con él un legado periodístico inmenso. Y es que no importaba a quién tuviese delante, si era Rocío Jurado o Rafael Escobedo, él callaba para que el invitado hablase . Sin presión. A él el silencio no le incomodaba, sabía manejarlo, pero al resto nos aterra . ¿Qué tendrá la falta de ruido para producir ese malestar e incomodidad que se nos hace casi insoportable? Hablamos con la psicóloga Ingrid Pistono para que nos explique su importancia y cómo nos pueden ayudar en nuestras relaciones sentimentales, de amistad e incluso en la relación con nuestros hijos.

“Tendemos mucho a hablar y no escuchar, solo oímos nuestro propio discurso repetido y eso no nos aporta nada. Cuando hablamos de resolución de conflictos debemos entender que, si no escuchamos a la otra persona, y para eso tenemos que callarnos, no salimos de nuestras propias ideas y no nos empapamos de lo que nuestro interlocutor intentar explicar. Lo más curioso es que, cuando quien tenemos en frente se calla, lo tomamos como una ofensa y un castigo, pero no es así. Una de las virtudes a las que debemos aspirar es a tener es la capacidad de escucha”, nos explica la psicóloga.