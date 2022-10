Seguro que sabes de lo que estamos hablando. De ese tono agudo, cantarín y un poco tontorrón con el que con frecuencia nos dirigimos a los bebés y niños pequeños. Probablemente lo hagas por costumbre, pero su utilidad va mucho más allá, y es que esta forma de comunicarnos con ellos los ayuda a entender las emociones, procesar mejor la información y desarrollar su lenguaje . No es algo solo de los padres españoles, ocurre en todos los países del mundo y un estudio de Universidad de Princeton, en Estados Unidos, basado en madres de 12 países diferentes, explica por qué nos sale hacerlo de forma instintiva.

En inglés se denomina 'baby-talk' y juega un papel fundamental en el aprendizaje de los más pequeños. Al parecer, este timbre es la forma única de que los pequeños puedan identificar un sonido y todos los padres lo cambian de la misma manera, independientemente del país . Sin embargo, a unos les sale de manera más natural y otros los fuerzan, en ambos casos es importante no evitarlo.

"Las madres hablan con sus bebés más despacio, con frases más cortas, en un tono más elevado y con una entonación más marcada, pero e ste estudio es el primero en determinar cómo cambian el timbre – y no se dan cuenta . Ocurre de forma similar en inglés, español, cantonés, alemán, francés, hebreo, húngaro, mandarín, polaco y ruso. Representa una forma universal de comunicación maternofilial ", explica Elise Piazza, investigadora asociada del Instituto de Neurociencia de Princeton y autora principal de la investigación.

Es importante, sin embargo, que este habla 'infantilizada' no sea cursi y se estructure entorno a un discurso, es decir, no se tiene que basar en inventar palabras para referirnos a otras. Por ejemplo, no hay que referirse a los perros como 'guau guau' ni a los pájaros como 'pío pío'.