Adolescentes y móviles: "Los padres son los verdaderos influencers de los hijos"

Rocío García de Leániz, autora del libro 'Empantallados. Cómo educar con éxito a tus hijos en un mundo lleno de pantallas', es responsable de la Escuela de Padres Empantallados, imparte sesiones dirigidas a educadores para promover un uso saludable de las pantallas. Es orientadora familiar y ha trabajado en la divulgación de contenidos en el campo de la medicina de familia. Nadie mejor que ella para hablar sobre el uso coherente de dispositivos móviles entre adolescentes. Para abrir boca, algo que los mayores de 50 no podrán creer: los hijos sí escuchan a los padres, aunque no lo parezca. Ellos, y no los reyes de Tik Tok o Instagram, son su verdaderos influencers.