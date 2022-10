Luis Agüera, psiquiatra: “Solo el 50% de los seniors siguen los tratamientos de salud mental que necesitan"

Desde el final del confinamiento, estamos asistiendo a un incremento extraordinario de demanda de atención en psiquiatría y psicología. Ha habido dos grandes grupos afectados, los niños y adolescentes y las personas mayores. No obstante, la población más envejecida, que vivió la posguerra ya había experimentado una situación de aislamiento, lo que no quiere decir que eso haya pasado factura, tanto en términos físicos, que han padecido un importante deterioro, como en términos mentales, especialmente a aquellos con problemas cognitivos.

Este tipo de problemas supone un impacto muy importante en los miembros de la familia, aunque no se traduzcan necesariamente en los mismos síntomas. Tantas horas de convivencia en puntos vitales tan diferentes ha pasado mucha factura en los núcleos. Al igual que si la situación es la contraria y es alguno de los progenitores el que padece la patología. El hecho de que haya una persona enferma la familia afecta en dos sentidos. No bueno pues porque esa persona no hace la función que debería de hacer correctamente y por un temor que muchas veces se queda ahí muy grabado, la pregunta de si a mí cuando tenga su edad me va a pasar lo mismo. No obstante, es cierto que desde que se detecta un problema y se empieza a tratar el panorama cambia radicalmente.