" El utilizar este tipo de redes sociales significa volver a estar en el mercado, son un símbolo muy positivo que nos ayuda a entender que la vida no se acaba ahí, que puede existir otra persona. En un momento, en el que cada vez da más miedo la soledad, el hecho de darnos cuenta de esto fomenta nuestro amor propio, nuestro ego, pero no con una connotación negativa. Pueden ayudarnos a salir del pozo en un momento complicado", explica la psicóloga.

El problema no es el hecho de tener estas aplicaciones, sino más bien el momento en el que nos las descargamos . Tras un divorcio, es necesario un proceso en el que seamos conscientes de cuál es la nueva situación y nos adaptemos a ella. " Cuando nos divorciamos solemos tener miedo a meternos en un relación o, en su defecto, un miedo enorme a la soledad . Ambas opciones nos llevan a un mal uso de estas aplicaciones".

Hablamos de la filofobia y de la dependencia emocional. La primera suele ocurrir porque nos han hecho daño en el pasado y nos da miedo engancharnos y que vuelva a pasar; o porque tengo baja autoestima y creemos que antes o después van a rechazarnos. "Las personas bajo esta premisa utilizan mal las redes sociales sin darse cuenta. ¿Cómo? Seleccionando perfiles, a priori, muy por encima de lo que creen que pueden conseguir y se trata como de un fracaso anticipado . Otra opción es elegir a personas que son muy diferentes y el fracaso está garantizado, pero la culpa no es de la aplicación sino nuestra".

La otra opción, igual de tóxica, implica que tenemos una necesidad continua de tener pareja y nos lleva mucho a bajar el listón. "Este perfil atrae a personas manipuladoras, narcisistas o ególatras que, de alguna manera, nos conquistan a pesar de no ser perfiles que elegiríamos, pero nos manipulan y nos llevan a una relación que no queremos" y con la que terminaremos mucho peor que tras el divorcio. Por lo tanto, es importante entender que, aunque puedan usarse para subir el ego y no es malo, el momento de descargárnosla es determinante sobre el éxito que vayamos a tener con ella.